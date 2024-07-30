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Политолог Дизен: ЕС превращают Украину в новый Афганистан

30 июля 2024, 10:38
Фото: istockphoto / Silent_GOS

Фото: istockphoto / Silent_GOS

Норвежский политолог Гленн Дизен заявил в своём аккаунте в социальных сетях, что страны Европейского союза (ЕС) не помешали Соединённым Штатам Америки превратить Украину в новый Афганистан, сообщили в Лента.ру.
«В то время, когда США и Великобритания сорвали мирное соглашение между Киевом и Москвой в 2022 году, бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон призывала Вашингтон сделать из Украины новый Афганистан, чтобы навредить России», — поделился политолог.

Дизен также отметил, что ни один из лидеров Европейского союза не возразил на это, что, по его мнению, говорит об отсутствии у них нравственного достоинства и готовности подчиняться.



Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что Украина неизбежно потерпит поражение в конфликте с Россией. Он заявил, что Украина уже проиграла, и вопрос только в том, когда будут озвучены условия её безоговорочной капитуляции.

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США введут новые санкции против Венесуэлы после победы Мадуро
30 июля 2024, 10:30

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

В США допустили возможность введения новых санкций против Венесуэлы после того, как Мадуро одержит победу на выборах, сообщили в Bloomberg.
По данным независимых исследований, результаты президентских выборов в Венесуэле вызывают сомнения. Эти результаты не соответствуют информации, полученной США. Поэтому Вашингтон не намерен отменять санкции против этой латиноамериканской страны, а может даже ввести новые. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента Джо Байдена.

«29 июля штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе. Однако оппозиция не признала результаты выборов и назвала победителем Эдмундо Гонсалеса. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвала армию свергнуть Мадуро. Экзитпол, проведённый американской компанией Edison Research, показал победу Гонсалеса с отрывом более 30 процентных пунктов от Мадуро. В то же время венесуэльская компания Hinterlaces в своём экзитполе указала на лидерство Мадуро (54,6% голосов против 42,8% у Гонсалеса)», — сообщили в издании.

Reuters также отмечает, что Вашингтон будет усиливать давление на Мадуро, требуя обнародования подробной таблицы голосов. В противном случае международное сообщество может не признать объявленные результаты.

Ранее Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента.

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Девять стран Латинской Америки требуют пересмотреть итоги выборов в Венесуэле
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Российские наблюдатели остались в посольстве из-за протестов в Венесуэле
Волоцков: российские наблюдатели в Венесуэле находятся под защитой дипмиссии
30 июля 2024, 10:06

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Из-за протестов в Венесуэле по итогам состоявшихся 28 июля выборов российские наблюдатели не смогли выехать в гостиницу и находятся под защитой посольства. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Алексей Волоцков, пишет РИА Новости.
По словам Волоцкова, на пути в гостиницу были митингующие и происходили беспорядки. Он отметил, что множество людей с битами, палками и иным оружием собиралось в центре города.

Депутат добавил, что ситуация уже стабилизируется. Ожидается, что 30 июля российская делегация покинет Венесуэлу.

Напомним, 28 июля текущего года в Венесуэле прошли президентские выборы. Победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими.

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Трамп резко высказался о церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже
Трамп назвал ужасной и позорной церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже
30 июля 2024, 09:08

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп резко высказался о церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом информирует Fox News.
Политик назвал себя человеком широких взглядов, но при этом негативно отреагировал на произошедшее. Торжественную церемонию открытия Игр Трамп назвал ужасным позором.

По его словам, если бы Олимпиада-2024 проходила в США при его президентстве, то он бы убедился, что чувства верующих христиан по всему миру не задеты.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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Школьница из Луганска сообщила, что Макрон написал, что не может ничего сделать
30 июля 2024, 09:08

Фото: сайт Кремля

Школьница из Луганска Фаина Савенкова рассказала, что получила ответы на свои письма от канцелярий президентов Сирии и Франции Башара Асада и Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Фаины, она встретилась с помощником Башара Асада, который пригласил её посетить Сирию. Разговор прошёл в дружелюбной атмосфере.

«Что касается Эммануэля Макрона, то его помощник ответил на письмо Фаины лишь однажды, не предоставив никаких конкретных деталей. Мне сказали: «Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем», — поделилась школьница.

Кроме того, Фаина написала открытое письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу с просьбой о помощи в прекращении поставок западного оружия на Украину. Также она выразила мнение, что политику было бы полезно посетить Донбасс.

Весной 2021 года Фаина обратилась к членам Совета Безопасности ООН с просьбой не забывать о правах детей Донбасса на детство и мирную жизнь, а осенью того же года была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Девочка заявила, что её семью преследуют из-за этого.

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#сша
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Девять стран Латинской Америки требуют пересмотреть итоги выборов в Венесуэле
30 июля 2024, 06:23

Фото: istockphoto/rarrarorro

Правительства девяти стран Латинской Америки призвали созвать встречу Организации американских государств из-за выборов президента в Венесуэле, а также требуют полностью пересмотреть их итоги. Об этом сообщает испанское агентство EFE.
По данным издания, декларацию подписали Аргентина, Гватемала, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай и Эквадор. В ней указано требование полностью пересмотреть результаты выборов в Венесуэле, а также говорится о срочном заседании постоянного совета ОАГ, чтобы защитить «волю народа и фундаментальные принципы демократии».

Уточняется, что эти девять латиноамериканских стран также потребовали отправить в Венесуэлу независимых наблюдателей.

Прежде сообщалось, что Венесуэла решила отозвать своих дипломатов из семи стран Латинской Америки, которые осудили и не признали итоги выборов президента, а также требует эти правительства отозвать из Каракаса своих представителей.

Ранее национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что действующий президент Николас Мадуро победил на выборах и станет главой государства третий срок подряд — до 2031 года. После в центре венесуэльского Каракаса начались столкновения между полицией и протестующими.

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#президент
#итоги
#венесуэла
#выборы
#протесты
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Луганская школьница написала письмо Трампу с просьбой прервать поставки Украине
30 июля 2024, 05:59

Фото: istockphoto/PATCHARIN SIMALHEK

Школьница из Луганска 15-летняя Фаина Савенкова, которую ранее украинские власти внесли в базу сайта «Миротворец», написала письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу с просьбой прервать поставки вооружений на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
Школьница назвала Трампа адекватным политиком США, который, по ее мнению, остался там единственный. Она отметила, что кандидата в президенты нельзя назвать другом России, но он способен остановить Запад от эскалации и сползания к мировой войне. Фаина написала, что в курсе о недавнем покушении на Трампа и рада, что все обошлось.

«Ведь человеческая жизнь – величайший дар, данный нам Богом. Однако теперь представьте, что все, произошедшее с вами, грозит детям Донбасса. 27 июля – День памяти детей-жертв войны в Донбассе», — пояснила она.
Луганчанка добавила, что дети продолжают гибнуть до сих пор и это нужно скорее остановить. В конце она обратила внимание, что конфликт на Украине развязал президент США Джо Байден, и по его вине каждый день гибнут люди.

«Пусть вы не считаете себя другом России, но я уверена, что вы можете способствовать скорейшему завершению конфликта. Также я надеюсь, что Россия и США смогут наладить диалог ради безопасного будущего всей планеты», — заключила школьница.
Ранее Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что конфликт с РФ пора заканчивать. Об этом бывший глава Белого дома сказал журналистам телеканала Fox News. Он отметил, что политики «хорошо поговорили».

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Трамп обвинил ОПЕК в попытке снизить цены на нефть для победы Харрис на выборах
30 июля 2024, 05:11

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил страны ОПЕК в том, что те якобы пытаются уронить цены на нефть, чтобы его конкурентка от партии демократов Камала Харрис победила на выборах президента США. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, государства ОПЕК предпринимают все усилия, чтобы цены на нефть стали доступнее. Однако делается это для победы безумной Камалы Харрис. Политик уверен, что ее назначение станет катастрофой для США.

Ранее Трамп оскорбил нынешнего вице-президента Камалу Харрис во время своего выступления на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле, назвав ее человеком с низким IQ.

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Комиссия: США не хватит потенциала для победы в случае войны с Россией и Китаем
30 июля 2024, 04:55

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

США не могут конкурировать с Китаем и Россией и не смогут их победить в случае войны. К таким выводам пришла комиссия по национальной оборонной стратегии, уполномоченной американскими конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны страны. Штатам рекомендуют укреплять военное сотрудничество с союзниками, указано в документе.
«Соединенные Штаты не могут конкурировать с Китаем, Россией и их партнерами в одиночку и, конечно, не могут выиграть войну подобным образом», — говорится в заявлении комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND*.
Комиссия рекомендует США продолжать укреплять своих союзников и сотрудничество с ними.

«Альянсы — это не панацея, но структура вооруженных сил США должна учитывать силы и обязательства союзников», — поясняет комиссия.
Вместе с тем в заключении комиссии подчеркивается, что крупная полномасштабная война Вашингтона с кем-то равным им по силе привела бы к катастрофе для США, включая огромные потери, нарушение поставок, лишение доступа к материалам для создания вооружений и угрозы объектам в космосе.

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*внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в Российской Федерации.
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#комиссия
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Венесуэла отозвала дипломатов из осудивших итоги выборов стран Латинской Америки
30 июля 2024, 04:38

Фото: istockphoto/shironosov

Венесуэла решила отозвать своих дипломатов из семи стран Латинской Америки, которые осудили и не признали итоги выборов президента, а также требует эти правительства отозвать своих представителей. Об этом сообщило венесуэльское правительство. Решение коснулось Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики, Панамы, Доминиканы и Уругвая.
«Венесуэла выражает твердое осуждение действий и заявлений, носящих характер вмешательства, со стороны группы правительств правого толка, подчиняющихся Вашингтону <...> пытающихся возродить несостоявшуюся «Группу Лимы» и стремящихся не признавать итоги выборов 28 июля 2024 года», — указано в сообщении.
Реакцию этих стран правительство Венесуэла посчитала направленной против ее национального суверенитета.

До этого сообщалось, что в центре венесуэльского Каракаса начались столкновения между полицией и протестующими, подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес перекрыты. Как сообщает РИА Новости, оппозиция не признала результаты выборов, победу в которых одержал действующий президент страны Николас Мадуро.

Ранее национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что действующий президент Николас Мадуро победил на выборах и станет главой государства третий срок подряд — до 2031 года.

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