Политолог Дудчак объяснил, с чем связаны слухи об отставке Залужного

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Слухи об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного могут быть связаны с катастрофой с военным самолётом Ил-76, с таким предположением выступил политолог, эксперт международного общественного движения «Другая Украина» Александр Дудчак в комментарии для aif.ru.
«Ясно, что происходит некий передел власти внутри Украины. Для того чтобы пожертвовать такой фигурой, как Залужный, нужны весомые причины. Почему заговорили об этом именно сейчас? Возможно, это связано с крушением Ил-76», — прокомментировал происходящее Дудчак.
В то же время, эксперт считает, что подобные интриги, происходящие в украинской власти, могут принести выгоду России.
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