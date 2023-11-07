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Политолог Иван Мезюхо допустил, что за готовящейся легализацией медицинского каннабиса на Украине с целью оказания помощи солдатам ВСУ могут стоять западне покровители Киева.
«За легализацией марихуаны, пусть и формально в медицинских целях, могут стоять западные покровители Украины, которые превращают остатки украинского государственного образования в поле для выращивания наркотических веществ», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.
Он добавил, что Украину используют западные страны, а в частности США, для выкачивания из неё ресурсов.
«Украина скатывается в хаос, и уже скоро все закончится бунтами и гражданской войной: военные против спецслужб, элиты против команды Зеленского», — приводят argumenti.ru слова Кивы.
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