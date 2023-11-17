Политолог Ярошенко: Помощь США Украине станет нелегальной

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Политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко высказал уверенность в том, что США не перестанут финансово поддерживать Украину несмотря на подписанный американским президентом Джо Байденом законопроект о временном финансировании работы правительства, из которого была исключена помощь Украине и Израилю.
«Никто не откажется от помощи Украине, прежде всего, но она будет нелегальной. Как помощь моджахедам в Афганистане для того, чтобы спровоцировать Советский Союз. Вот будет то же самое», — пояснил в беседе с «Царьградом» Ярошенко.
А вот советник главы ДНР Ян Гагин, напротив, высказал мнение о том, что этот законопроект не лучшим образом скажется на украинской армии. По его мнению, ВСУ рискуют остаться без вооружений и боеприпасов на несколько месяцев.
«Украина останется без посторонней помощи ещё как минимум на три-четыре месяца», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Гагин.
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