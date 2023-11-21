Новый пакет военной помощи Украине на сумму в $100 млн — не что иное, как успокоительная пилюля, предложенная Соединёнными Штатами находящемуся на грани коллапса и разрушения киевскому режиму. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, которого цитирует официальный Telegram-канал российской дипломатической миссии.