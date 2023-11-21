Посол Антонов: Новый пакет помощи Киеву — успокоительная пилюля от Вашингтона

Фото: Telegram-канал посольства РФ в США
Новый пакет военной помощи Украине на сумму в $100 млн — не что иное, как успокоительная пилюля, предложенная Соединёнными Штатами находящемуся на грани коллапса и разрушения киевскому режиму. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, которого цитирует официальный Telegram-канал российской дипломатической миссии.
Российский посол также обратил внимание на тот факт, что «смертоносный подарок» был анонсирован Пентагоном накануне юбилея Евромайдана — 21 ноября будет ровно десять лет со дня начала многомесячных демонстраций в центре Киева и других украинских городах. По словам Антонова, так Вашингтон дал киевскому режиму понять, что на него до сих пор делают ставки на Западе.
Ранее американский министр обороны Ллойд Остин во время своего визита в Киев заявил, что Соединённые Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи размером в 100 миллионов долларов. В его состав, в частности, войдут
В начале ноября в Белом доме предупреждали, что Вашингтон потратил уже 96% средств, выделенных на поддержку Киева с момента начала полномасштабного военного конфликта с Москвой. Как отмечают источники Bloomberg, Пентагон уже начал сокращать военную помощь Украине из-за недостатка финансирования.
У американского военного ведомства в настоящий момент есть порядка пяти миллиардов долларов на поставки вооружения Украине. При этом фонд, предназначенный для восполнения своих запасов сократится до всего лишь 1,1 миллиарда долларов. Это означает, что средства Пентагона стремительно сокращаются.
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«А то, что благодаря этому оружию прольется кровь тысяч людей, здесь в расчет не принимается. Для ВПК Соединенных Штатов значение имеет только одно - получение прибыли от «проекта Украина», — заметил дипломат, добавив при этом, что любые поставки вооружения лишь продлевают агонию Киева, так как победить Россию на поле боя невозможно.
зенитные ракеты Stinger, реактивная система залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, около трех миллионов боевых патронов, а также боеприпасы для разрушения препятствий, запчасти, экипировка для морозов и т.д.
В начале ноября в Белом доме предупреждали, что Вашингтон потратил уже 96% средств, выделенных на поддержку Киева с момента начала полномасштабного военного конфликта с Москвой. Как отмечают источники Bloomberg, Пентагон уже начал сокращать военную помощь Украине из-за недостатка финансирования.
У американского военного ведомства в настоящий момент есть порядка пяти миллиардов долларов на поставки вооружения Украине. При этом фонд, предназначенный для восполнения своих запасов сократится до всего лишь 1,1 миллиарда долларов. Это означает, что средства Пентагона стремительно сокращаются.
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Артем Путинцев