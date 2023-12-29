Посол РФ в Германии исключил предпосылки для скорой отмены санкций Евросоюза

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Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил в беседе с РИА Новости, что предпосылок, говорящих о скорой отмене антироссийских санкций со стороны Евросоюза, нет.
По словам дипломата, бюрократия Брюсселя отчаянно согласовывает множество санкционных пакетов и по всей видимости, не собирается прекращать. Нечаев добавил, что желаемого эффекта от введения санкций против нашей страны Европейский союз не получает.
Посол заключил, что российская экономика, несмотря на санкции, показывает уверенный рост.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения.
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Посол заключил, что российская экономика, несмотря на санкции, показывает уверенный рост.
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Екатерина Коршунова