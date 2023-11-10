Посол России ответил на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида

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Посол РФ во Франции Алексей Мешков сообщил, что заявления МИД Франции о «вмешательстве» РФ в связи с инцидентом со звездами Давида в Париже возмутительны и направлены на ухудшение отношений Москвы и Парижа. Об этом Мешков сообщил журналистам в Париже после церемонии возложения венка к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, воевавшим во Франции во время Первой мировой войны.
По словам посла, власти Франции не обращались к посольству за разъяснениями. Мешков подчеркнул, что Россия ждет досконального расследования. В посольстве также осудили «безосновательные попытки Парижа выискивать «российский след»» в событиях, которые не имеют к нашей стране никакого отношения.
Напомним, министерство иностранных дел Франции обвинило РФ во вмешательстве во внутренние дела государства, а создании напряженности из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже.
Данный инцидент с обвинениями в сторону России является не первым. Ранее французская разведка обвинила российские СМИ в том, что они повлияли на «психоз» жителей из-за распространения постельных клопов
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Напомним, министерство иностранных дел Франции обвинило РФ во вмешательстве во внутренние дела государства, а создании напряженности из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже.
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Екатерина Коршунова