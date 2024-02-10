Посол Салимуллин: Эстония давит на бизнес, вынуждая отказаться от работы с РФ

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Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин заявил, что Эстония оказывает давление на своих предпринимателей, вынуждая их отказаться от сотрудничества с РФ даже в не попавших под запрет отраслях. Об этом Салимуллин сообщил в беседе с РИА Новости.
По словам посла, в Эстонии взят курс на ужесточение санкционного давления на РФ и её «изоляцию» на международной арене. Салимуллин отметил, что подобные действия не только серьезно повлияли на сокращение объемов двусторонней торговли, но и углубили социально-экономический кризис в республике — ВВП Эстонии сократился на 3,5 процентного пункта.
Посол добавил, что российская сторона обратилась к эстонским властям с просьбой обеспечить безопасность на избирательном участке во время предстоящих президентских выборах, однако на данный момент ответ не поступил.
Ранее сообщалось, что эстонская полиция задержала в столице предпринимателей, которые подозреваются в игнорировании и нарушении санкций ЕС против России. В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело, поскольку нарушение санкций является уголовным преступлением.
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Посол добавил, что российская сторона обратилась к эстонским властям с просьбой обеспечить безопасность на избирательном участке во время предстоящих президентских выборах, однако на данный момент ответ не поступил.
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Екатерина Коршунова