Представитель Армении Григорян пропустит встречу глав Совбеза стран СНГ в Москве

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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не приедет в Москву для участия в очередной встрече глав совбезов государств, входящих в СНГ. Мероприятие состоится 8 ноября.
Стоит отметить, что в последнее время Армения все больше дистанцируется от Содружества независимых государств, формальным членом которого продолжает оставаться. Например, премьер-министр страны Никол Пашинян ранее отказался от участия в саммите глав государств СНГ, который проходил 13 октября в Бишкеке.
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Александр Бойцов