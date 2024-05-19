Представитель индейского племени раскрыл, к чему привела добыча США урана

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал исключить зачинщиков войны из правительства, если он победит на выборах. Он заявил об этом на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации, проходившем в Далласе. Видеозапись его выступления была опубликована телеканалом C-SPAN.