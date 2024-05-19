Представитель индейского племени раскрыл, к чему привела добыча США урана

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Добыча Соединёнными Штатами урана на территории индейского племени привела к проблемам со здоровьем у населения и к загрязнению воды, об этом сообщил исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин в интервью для РИА Новости.
«С самого начала добыча урана оставляла разрушительные последствия для наших земель, включая загрязнение водных источников, радиационное воздействие и длительные проблемы со здоровьем среди наших людей», — рассказал Ахастин.Он также подчеркнул, что эти обстоятельства только утвердили членов племени в необходимости охраны окружающей среды.
Навахо — крупнейшее индейское племя в Соединённых Штатах Америки. Оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, в том числе в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей навахо приближается к 400 тысячам человек.
В мае 2024 года представители племени выступили против планов американских властей увеличить добычу урана на территории их земель. Такое решение США пришлось принять, чтобы постараться заместить дефицит ресурсов, который возник на фоне запрета импорта урана из России.
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Евгения Парфентьева