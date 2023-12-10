Премьер Эстонии Каллас: Единство Евросоюза становится всё труднее сохранять

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Единство среди стран Европейского союза со временем становится всё труднее сохранять. Об этом завила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Каллас призналась, что переубедить Орбана ни ей, ни другим политикам Евросоюза не удалось. Также эстонский премьер выразила обеспокоенность по поводу утраты ЕС единства. Она говорила что это единство ставилось под угрозу и ранее, после начала украинского конфликта, но её удавалось защитить. В дальнейшем это будет делать всё труднее, заключила эстонский политик.
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Александр Бойцов