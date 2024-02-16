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Правительство Японии выразило несогласие с позицией сестры Ким Чен Ына

Токио заявило, что будет стремиться к решению проблемы похищенных граждан
16 февраля 2024, 05:04
Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Правительство Японии уделило внимание заявлениям Ким Ё Чжон, сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, и выступило против северокорейской позиции относительно проблемы похищения японских граждан. Об этом сказал главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси на своей регулярной пресс-конференции.
"Мы считаем совершенно неприемлемой позицию [Северной Кореи], согласно которой, проблема похищенных граждан была полностью разрешена", – отметил политик. Также он подчеркнул, что японское правительство будет стремиться решить не только проблему похищений, но и вопросы, связанные с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. “В этом отношении никаких изменений в нашей позиции нет", – добавил генсек, отказавшись комментировать дальнейшие заявления Ким Ё Чжон.

Ранее Ким Ё Чжон заявила, что намерение премьер-министра Кисиды улучшить отношения с Северной Кореей можно приветствовать, если оно искреннее. В то же время Ким Ё Чжон пояснила, что в настоящее время северокорейское руководство "не имеет никакой концепции по улучшению корейско-японских отношений и не интересуется контактом". Она подчеркнула, что высказанная позиция является ее "личным взглядом" и что она "не в том положении, чтобы официально оценить корейско-японские отношения".
#кндр
#япония
#политика
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Такер Карлсон охарактеризовал кредит Украине как мошенничество
Карлсон выступил против предоставления Украине финансовой помощи в кредит
16 февраля 2024, 04:37

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Американский журналист Такер Карлсон высказался против предложения сенатора Линдси Грэма о предоставлении кредита Украине. По его словам, Соединенные Штаты только потеряют деньги, потому что Киев не вернет свои долги.
"Линдси Грэм предлагает республиканцам схему, убеждая их, что лучше одолжить [президенту Украины Владимиру]Зеленскому 60 миллиардов долларов, нежели просто отдать их ему. Некоторые на это ведутся. Но это мошенничество", – заявил Карлсон на своей странице в социальной сети X* (бывший Twitter).

Карлсон отметил, что подобные меры – возможность нечестным образом поспособствовать отправке Киеву еще больше оружия, отсрочке мирного урегулирования конфликта и гибели еще большего числа украинцев.

*Заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры РФ.
#сша
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#финансирование
#сво
#политика
#мошенничество
#меры
#twitter
#рф
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Сенатор Цеков: Европа никогда не сможет обойтись без российского газа
Представитель Совфеда оценил перспективы ЕС без российских энергоресурсов
16 февраля 2024, 04:17

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков высказался по поводу заявления еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон о том, что Евросоюз стремится отказаться от российского газа. Сенатора цитирует РИА Новости.
Цеков, комментируя планы ЕС жить без российского газа, охарактеризовал их как полную чушь и ерунду. По его словам, такие выступления делают люди, которые все переворачивают с ног на голову. Цеков добавил, что Европа точно так же может сказать, что научилась “жить без воздуха, который дует со стороны России”.

“Европа никогда не сможет обойтись без российского газа и вообще российских энергоресурсов. Я в этом абсолютно убежден, и все понимают, что это абсолютно так”, — подчеркнул политик.
#политика
#европа
#совет федерации
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В Госдуме заявили об угрозе Польше со стороны Украины
Михаил Шеремет посоветовал Украине перебросить войска к границе с Польшой
16 февраля 2024, 02:29

Фото: РИА Новости/Нина Хотина

Варшава давно мечтает расширить расшириться за счет территорий Украины, сказал Шеремет. Поэтому он призвал Киев перебросить свои войска к польской границе «пока не поздно». По словам депутата, Польша уже давно планирует оккупировать западную часть Украины.
"Они чувствуют скорую гибель ослабленной Украины и ждут лишь удобного момента для реализации провокации с переходом в полномасштабную интервенцию, для реализации своих далеко идущих геополитических планов", – подчеркнул парламентарий.

Депутат добавил, что кризис в двусторонних отношениях из-за поставок зерна – это лишь первый шаг к будущей эскалации. Депутат заключил: "Противостояние с каждым днем будет набирать свои обороты, шириться и разрастаться".
#политика
#госдума
#польша
#украина
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Палата представителей США не решила вопрос с помощью Украине, уйдя на каникулы
Палата представителей США уходит на каникулы, не решив вопрос помощи Украине
16 февраля 2024, 02:17

Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин

Палата представителей Конгресса США будет находиться на каникулах до 28 февраля. Это связано, в частности, с тем, что не удалось проголосовать по законопроектам о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Как отметил спикер палаты Майк Джонсон, у членов палаты представителей в настоящее время есть другие приоритеты, например, завершение работы над бюджетом США.

Ранее, Сенат США принял законопроект, о дополнительном бюджете объемом 95 миллиардов долларов в сфере национальной безопасности. Авторы документа исключили из него спорные положения о финансировании безопасности границ и миграционной реформе для борьбы с кризисом мигрантов в США.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что палата не будет принимать законопроект о помощи Киеву.
#украина
#политика
#помощь
#финансирование
#сша
#всу
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Греция связала деятельность ЛГБТ* с борьбой против России
Димитрис Киридис заявил, что легализация ЛГБТ* важна для борьбы с Россией
16 февраля 2024, 01:50

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Керидис заявил в интервью программе Skai, что в то время как Запад терпимо относится к подобным тенденциям, Россия борется с ними. В частности, он упомянул о роли Русской православной церкви в защите семейных ценностей.
«Даже это имеет свое значение в геостратегическом соревновании между Западом, который одобряет права ЛГБТ* и является открытым, свободным обществом, и Россией, которая с фанатизмом борется по этим вопросам через такие свои системы, как, например, Московский патриархат», – высказался политик.

Как сообщает ТАСС, обсуждение состоялась в связи с законопроектом о браках однополых пар и об усыновлении ими детей. Несмотря на то, что Священный Синод Греческой Православной Церкви единогласно выступает против законопроекта, ожидается, что он будет принят основным законодательным органом страны в ближайшее время.

В РПЦ отметили, что запрет ЛГБТ-движения в России и признание его экстремистской организацией – не что иное, как нравственная самозащита общества.

*Признана экстремистской на территории России
#политика
#греция
#россия
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В Эстонии назвали риск для объявленной в розыск премьера
Генпрокурор Эстонии: есть риск, что какая-то страна может выдать Каллас России
16 февраля 2024, 01:40

Фото: valitsus.ee

Любая страна, у которой есть договор с Россией об экстрадиции может выдать премьер-министра Эстонии Каю Каллас, объявленную в розыск МВД России. Об этом заявил генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас в интервью порталу Delfi.
«Если какая-то страна решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключенный с Россией договор об экстрадиции, то мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону», — отметил Пармас.
Он пояснил, что международное дипломатическое право должно гарантировать защиту Калласа, однако сторона Эстонии не может требовать или ожидать от третьих стран соблюдения этого права. Генеральный прокурор отметил, что риск возрастает, когда Каллас перестанет занимать должность премьера и будет путешествовать как частное лицо.

Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина из-за объявления в розыск эстонских политиков, выразив ему возмущение. Кроме того, МИД потребовал от Салимуллина письменного объяснения этой информации.

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#розыск
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#рф
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Вашингтон контактирует с Москвой по информации об угрозе нацбезопасности
Белый дом: Вашингтон взаимодействуют с Москвой на тему угрозы нацбезопасности
16 февраля 2024, 01:36

Фото: РИА Новости

Соединенные Штаты обсуждают с Российской Федерацией новые «угрозы национальной безопасности» для США, предположительно связанные с размещением Россией противоспутникового оружия в космосе. Заявление на эту тему сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
«Мы находимся в процессе консультирования с нашими союзниками и партнерами. Мы находимся в процессе взаимодействия с Россией по этому поводу»,— сказал Кибри.

Он подчеркнул, что американский лидер Джо Байден получил необходимую информацию и уже поручил провести предварительные консультации с лидерами Конгресса, находится в прямом контакте с Москвой, а также с партнерами, союзниками и другими странами.
#политика
#сша
#россия
#безопасность
#лидер
#байден
#джо байден
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Россия созывает 20 февраля заседание Совбеза ООН
Россия заявила о созыве заседания Совбеза ООН по борьбе с терроризмом 20 февраля
16 февраля 2024, 01:09

Фото: РИА Новости/Эдуард Песов

Заместитель постоянного представителя России при Совете Безопасности ООН Мария Заболоцкая заявила, что Россия организует в СБ ООН заседание по «формуле Аррии» по вопросу односторонних санкций в рамках борьбы с терроризмом, сообщает ТАСС.
Заседание запланировано на 20 февраля. Заболоцкая подчеркнула, что «целый ряд развивающихся стран сталкиваются с этой серьезной проблемой на ежедневной основе».


Согласно справочнику ООН, «формула Аррии» является неофициальной и конфиденциальной встречей членов Совета Безопасности. Представители государств могут приглашать выступающих и проводить «откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок».
#политика
#оон
#заседание
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Путин назначил нового замглавы Федеральной службы судебных приставов
Президент РФ Путин назначил Алексея Рагозина новым замглавы ФССП
16 февраля 2024, 00:31

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Рагозина новым заместителем главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

«Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного пристава Российской Федерации», — говорится в документе.

Также Рагозину присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

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#владимир путин
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