Президент Киргизии Жапаров сменил подаренный Россией «Ту» на Airbus А-320

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Киргизское правительство приобрело самолет Airbus А-320, который был выпущен в 2002 году, для поездок президента и первых лиц государства. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Отмечается, что борт встречал премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров. Информация о том, у кого был приобретен самолет, не разглашается.
По словам главы правительства, республика «встала на путь развития», так как за счет бюджета совершаются закупки специальной и военной техники, а также медицинского оборудования и общественного транспорта. Жапаров подчеркнул, что властям хочется, чтобы «мечты народа жить безбедно на кыргызской земле становились реальностью».
Напомним, ранее «бортом номер один» в Бишкеке был подаренный главой российского государства Владимиром Путиным Ту-154М.
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По словам главы правительства, республика «встала на путь развития», так как за счет бюджета совершаются закупки специальной и военной техники, а также медицинского оборудования и общественного транспорта. Жапаров подчеркнул, что властям хочется, чтобы «мечты народа жить безбедно на кыргызской земле становились реальностью».
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Екатерина Коршунова