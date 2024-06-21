Президент Молдавии подписала указ о начале переговоров по присоединению к ЕС

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Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров относительно вступления страны в Евросоюз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Согласно информации пресс-службы, переговоры начнутся в Люксембурге 25 июня текущего года. По словам Санду, страна выполнила необходимые рекомендации Еврокомиссии для начала соответствующих переговоров.
Уточняется, что цель Молдавии – интеграция в Евросоюз к 2030 году.
Напомним, в июне 2022 года лидеры стран Европейского союза по рекомендации Еврокомиссии предоставили статус кандидатов в члены ЕС Украине и Молдавии. 14 июня этого года председательство Бельгии в Совете ЕС проинформировало, что постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали начало переговоров по вопросу приема Молдавии и Украины в объединение.
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Уточняется, что цель Молдавии – интеграция в Евросоюз к 2030 году.
Напомним, в июне 2022 года лидеры стран Европейского союза по рекомендации Еврокомиссии предоставили статус кандидатов в члены ЕС Украине и Молдавии. 14 июня этого года председательство Бельгии в Совете ЕС проинформировало, что постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали начало переговоров по вопросу приема Молдавии и Украины в объединение.
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Екатерина Коршунова