Президент Молдавии Санду допустила вступление страны в ЕС «в два шага»

Президент Молдавии Майя Санду допускает, что страна может стать членом Европейского союза «в два шага — сначала правый берег Днестра, а затем — левый» в том случае, если не удастся найти решение приднестровского конфликта. Об этом молдавский лидер заявила в интервью Radio Moldova.