Президент Штайнмайер призвал немцев с арабскими корнями не поддерживать ХАМАС

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи призвал немцев арабского происхождения дистанцироваться от ХАМАС. Об этом он сказал во время круглого стола под названием «Война на Ближнем Востоке: За мирное сосуществование в Германии!».