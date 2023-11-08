Президент Штайнмайер призвал немцев с арабскими корнями не поддерживать ХАМАС

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи призвал немцев арабского происхождения дистанцироваться от ХАМАС. Об этом он сказал во время круглого стола под названием «Война на Ближнем Востоке: За мирное сосуществование в Германии!».
Он также попросил людей с арабскими корнями не поддерживать антисемитские настроения и не позволять сторонникам радикального палестинского движения себя использовать. Президент призвал сограждан говорить только самим за себя и давать решительный отпор террору.
По словам Штайнмайера, в Германии нет места разжиганию межнациональной, межэтнической и религиозной розни, равно как и призывам к уничтожению какого-либо государства или его граждан.
Среди гостей в резиденции Бельвю в Берлине были представители еврейских и палестинских общин, а также пережившая Холокост общественный деятель Марго Фридлендер.
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По словам Штайнмайера, в Германии нет места разжиганию межнациональной, межэтнической и религиозной розни, равно как и призывам к уничтожению какого-либо государства или его граждан.
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Александр Бойцов