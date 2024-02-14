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Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву

14 февраля 2024, 17:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву, где должен принять участие в антиколониальном форуме. Об этом РИА Новости сообщил посол республики в РФ Леон Додону-Пунагаза.
Сообщается, что борт лидера африканского государства приземлился в одном из столичных аэропортов. В рамках своей поездки Туадера встретится с зампредседателя Совбеза РФ, председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.

Уточняется, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в рамках визита на данный момент не запланированы.


Напомним, Форум пройдет 15-17 февраля в Москве по инициативе «Единой России». В мероприятии примут участие представители стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

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Песков рассказал о сроках визита Путина в Турцию
Песков: визит Путина в Турцию может состояться до президентских выборов
14 февраля 2024, 18:14

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит главы российского государства Владимира Путина в Турцию может состояться до выборов президента России. Об этом Песков сообщил в беседе с Life.ru.
Официальный представитель Кремля отметил, что идет подготовка к визиту. По словам Пескова, российская сторона рассчитывает на то, что поездка состоится «в обозримом будущем».

При этом в Администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что надеются на визит президента РФ Владимира Путина сразу после выборов в обоих государствах.

Ранее сообщалось, что визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Турцию перенесен на более поздний срок. Причиной этому стали «график выборов в двух странах и занятость». Визит российского лидера должен был состояться 12 февраля.

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Депутат Госдумы Шеремет призвал премьера Эстонии Каллас покаяться за русофобию
14 февраля 2024, 17:02

Фото: iStock/Racide

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал премьер-министра Эстонии Каю Каллас покаяться за свою русофобскую политику. Об этом сообщает РИА Новости.
Шеремет также порекомендовал Каллас наконец подумать о будущем своего государства и прекратить разрушительные политические действия, которые навязывают Штаты. Парламентарий назвал премьер-министра Эстонии представителем «создаваемых по шаблону русофобски настроенных и полностью контролируемых прозападных политиков». По мнению ​Шеремета, ​в основном они ведут себя по-хамски.

Напомним, Каллас нередко выступает с русофобскими заявлениями. Она утверждала, что Россия представляет огромную угрозу для безопасности стран Запада, поэтому лично хотела возглавить НАТО для оказания противостояния РФ. Кроме того, Каллас выступала с призывами изолировать Россию от всего остального, свободного мира.

Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

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МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас
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#сша
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«Маловероятно»: Бывший глава ЕК оценил шансы на вступление Украины в Евросоюз
Бывший глава ЕК Юнкер заявил, что Киев вряд ли вступит в ЕС в ближайшие 5 лет
14 февраля 2024, 17:01

Фото: iStock/artJazz

Украина вряд ли вступит в Европейский союз в ближайшие пять лет, с таким заявлением выступил бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью для Neue Zürcher Zeitung.
По его словам, вступление Украины в Европейский союз в ближайшие пять лет маловероятно.

Однако, Юнкер считает вполне реалистичным сближение Киева и ЕС в некоторых сферах политической и экономической деятельности, а также в вопросах обороны.

Бывший глава ЕК подчеркнул, что Украине необходимо «понимать, что существуют предварительные условия, которые должны быть выполнены».

В противном случае, заявил Юнкер киевские власти принесут в Европейский союз свои внутренние проблемы, которые нужно разрешить до присоединения к крупным мировым сообществам.

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#украина
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Президент Турции Эрдоган прилетел в Египет
Президент Турции прибыл с первым за 11 лет официальным визитом в Египет
14 февраля 2024, 16:41

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Каир с официальным визитом. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Эрдоган посещает Каир впервые после свержения египетского президента Мухаммеда Мурси в июле 2013 года. После государственного переворота оба государства отозвали своих послов.

Лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял главу турецкого государства в международном аэропорту Каира. Согласно данным источника, турецкий лидер планирует обсудить с руководством Египта региональные проблемы. Ключевой темой переговоров станет израильско-палестинский конфликт и возможный совместный ответ двух стран на действия Израиля.

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Лавров посетит Кубу с официальным визитом
14 февраля 2024, 16:18

Фото: сайт Кремля

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров посетит Кубу с официальным визитом 19 февраля. Об этом проинформировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в рамках брифинга.
Захарова анонсировала встречи Лаврова с президентом и министром иностранных дел Кубы. Планируется обсуждение актуальных вопросов по двустороннему сотрудничеству, а также обсуждение глобальной региональной повестки.

«В центре внимания на переговорах будут ключевые аспекты дальнейшего укрепления российско-кубинского стратегического партнерства на основе последовательного углубления политического диалога», - уточнила Захарова.

Она также добавила, что на встрече обсудят и увеличение связей в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-технической и других областях.

14 февраля Лавров заявил, что если брать в расчёт текущую позицию Запада, то никаких вариантов договориться по вопросу Украины пока не просматривается.

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Путин оценил работу МЧС в новых российских регионах
Путин назвал МЧС слаженной и технически оснащённой организацией
14 февраля 2024, 15:42

Фото: istockphoto/DmyTo

Президент РФ Владимир Путин принял участие в работе ежегодной расширенной коллегии министерства чрезвычайных ситуаций. В своем приветственном обращении он назвал МЧС слаженным и прекрасно технически оснащённым ведомством.
Глава государства поблагодарил спасателей за то, что в прошлом году они успешно справлялись с ликвидацией последствий стихийных бедствий в разных регионах страны, передаёт пресс-служба Кремля. Он отметил вклад ведомства в снижение ущерба от пожаров и паводков в Сибири и на Дальнем востоке, отметил мужество и профессионализм, с которым российские спасатели действовали в экстремальных условиях.

Российский лидер также выделил сотрудников МЧС, которые работали в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, они заслуживают особой благодарности, так как действовали порой с риском для жизни, участвуя в том числе в разминировании территорий. Владимир Путин поблагодарил руководство и рядовых сотрудников за то, что они честно и мужественно выполняют свой профессиональный долг.

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США хотят «укрепит» связи между американскими и украинскими СМИ
14 февраля 2024, 15:37

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Госдепартамент США намерен осуществить программу обмена опытом для сотрудников украинских и американских СМИ.
Отмечается, что на программу планируется выделить $350 тыс.

«Проект направлен на развитие долгосрочных партнёрских отношений между отдельными американскими и украинскими СМИ», — приводит RT текст соответствующего документа.

При этом, предполагается уделить особое внимание журналистам-расследователям, которые, в частности, интересуются прозрачностью работы местной власти.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявлял, что законопроект о выделении помощи в том числе Украине, за который проголосовали сенаторы США, должен помочь удержать фронт ВСУ.

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Французские СМИ утверждают, что Зеленский собирался убить Макрона
France 24: Зеленский собирался убить Макрона и обвинить в этом Россию
14 февраля 2024, 15:37

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский планировал убить президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. Об этом сообщает телеканал France 24, который в своем сюжете показал скриншоты переписки, где шло обсуждение об убийстве французского лидера.
При этом в сообщении указывается, что Макрон отменил запланированный визит на Украину как раз после того, как узнал об этом. Французские СМИ при это считают, что эту переписку «слили» люди бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

В представленных скриншотах говорится, что над операцией по устранению Макрона работал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Однако Залужный испортил план, передав информацию французам по своим каналам.

По предварительным данным, Макрона хотели убить якобы для того, чтобы потом обвинить в этом Россию и еще глубже втянуть Францию в конфликт на Украине.

Напомним, 11 февраля Макрон внезапно отложил визит на Украину, исходя из соображений безопасности. Он должен был посетить Украину 13 и 14 февраля.

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Генпрокурор Западной Вирджинии: Байден не в состоянии выполнять свои обязанности
Генпрокурор Западной Вирджинии потребовал признать Байдена профнепригодным
14 февраля 2024, 15:12

Фото: РИА Новости/Стрингер

Генеральный прокурор Западной Вирджинии Патрик Морриси направил вице-президенту США Камале Харрис официальное обращение с призывом признать главу Белого дома Джозефа Байдена профессионально непригодным и не способным выполнять свои обязанности.
В своём письме Морриси ссылается на недавний доклад специального прокурора Роберта Хура, расследующего дело о халатности при хранении секретных документов, передаёт телеканал Fox News. В документе представитель юстиции назвал американского президента «пожилым человеком с плохой памятью».

Генпрокурор предлагает Камале Харрис воспользоваться своими должностными полномочиями в соответствии с 25-ой поправкой. Согласно этому правовому акту, вице-президент может взять на себя выполнение части обязанностей главы государства в случае, если действующий лидер является недееспособным. Морриси уверен, чт сейчас наступил именно такой случай. В доказательство своей правоты он привёл несколько эпизодов, когда преклонный возраст и когнитивные нарушения Байдена проявлялись в общении с иностранными лидерами.

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