Фото: сайт Кремля
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву, где должен принять участие в антиколониальном форуме. Об этом РИА Новости сообщил посол республики в РФ Леон Додону-Пунагаза.
Сообщается, что борт лидера африканского государства приземлился в одном из столичных аэропортов. В рамках своей поездки Туадера встретится с зампредседателя Совбеза РФ, председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.
Уточняется, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в рамках визита на данный момент не запланированы.
Напомним, Форум пройдет 15-17 февраля в Москве по инициативе «Единой России». В мероприятии примут участие представители стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.
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Уточняется, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в рамках визита на данный момент не запланированы.
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Екатерина Коршунова