Президент Турции Эрдоган прилетел в Египет

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Каир с официальным визитом. Об этом сообщает Reuters.
Лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял главу турецкого государства в международном аэропорту Каира. Согласно данным источника, турецкий лидер планирует обсудить с руководством Египта региональные проблемы. Ключевой темой переговоров станет израильско-палестинский конфликт и возможный совместный ответ двух стран на действия Израиля.
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