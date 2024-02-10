Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за педофила

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Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что окончательно решила оставить свой пост. Причиной этого она называет совершённую в 2023 году ошибку, когда глава государства помиловала человека, замешанного в педофилии.
Под нажимом требований оппозиционных партий, Каталин Новак выступила по телевидению, пояснив, что она в последний раз обращается к согражданам в качестве главы государства, так как уходит в отставку со своего поста.
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