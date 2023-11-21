Прилепин не верит, что самолёт Пригожина взорвался из-за ручных гранат

Фото: официальный сайт партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»
Российский писатель и политик Захар Прилепин заявил, что не верит в официальную версию гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, согласно которой на борту его самолета взорвались ручные гранаты. Об этом Прилепин, который сейчас сам находится в больнице после недавнего покушения на него, рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак.
Когда Собчак предположила, что версия о гибели Пригожина «специально была так создана, чтобы в нее никто не поверил, чтобы подчеркнуть показательность всей истории», Прилепин ответил, что Ксения «слишком хорошо об этих людях думает».
Кроме того, как считает Прилепин, марш Пригожина на Москву 23 июня отнюдь был не заговором, а «внутривидовой борьбой» нескольких властных группировок, каждая из которых рассчитывала на поддержку президента России Владимира Путина. А тот, в свою очередь, посчитал мятеж основателя ЧВК «Вагнер» сломом существующих правил игры, а отнюдь не предательством, местью за которое многие и посчитали крушение бизнес-джета в Тверской области.
Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» уверен, что сам Евгений Пригожин, когда собрался в свой поход на Москву, не претендовал на власть и не собирался быть ни министром обороны РФ, ни тем более президентом страны.
Ранее 5 октября президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Валдай» заявил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил ему подробности расследования. Глава следственного комитета доложил, что в телах погибших обнаружили осколки ручной гранаты. Отмечается, что внешнего воздействия на самолет не было.
Бизнес-джет с главой ЧВК «Вагнер» потерпел крушение 23 августа. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Следователи изъяли бортовые самописцы и изучили необходимые документы.
Читайте также:
Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии
Президент Молдавии обвинила Пригожина в поптыке госпереворота
Песков рассказал, когда будут ясны причины крушения самолета Пригожина
Кроме того, как считает Прилепин, марш Пригожина на Москву 23 июня отнюдь был не заговором, а «внутривидовой борьбой» нескольких властных группировок, каждая из которых рассчитывала на поддержку президента России Владимира Путина. А тот, в свою очередь, посчитал мятеж основателя ЧВК «Вагнер» сломом существующих правил игры, а отнюдь не предательством, местью за которое многие и посчитали крушение бизнес-джета в Тверской области.
Ранее 5 октября президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Валдай» заявил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил ему подробности расследования. Глава следственного комитета доложил, что в телах погибших обнаружили осколки ручной гранаты. Отмечается, что внешнего воздействия на самолет не было.
Бизнес-джет с главой ЧВК «Вагнер» потерпел крушение 23 августа. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Следователи изъяли бортовые самописцы и изучили необходимые документы.
Читайте также:
Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии
Президент Молдавии обвинила Пригожина в поптыке госпереворота
Песков рассказал, когда будут ясны причины крушения самолета Пригожина
Артем Путинцев