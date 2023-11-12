Пушков: Рамасвами унизил ненавидящую Россию кандидата в президенты США Хейли

Кандидат в президенты США, политик и бизнесмен Вивек Рамасвами буквально публично уничтожил своего оппонента Никки Хейли, известную своей нелюбовью к России. Это произошло во время предвыборных телевизионных дебатов претендентов на президентское кресло.