Пушков: Рамасвами унизил ненавидящую Россию кандидата в президенты США Хейли

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Кандидат в президенты США, политик и бизнесмен Вивек Рамасвами буквально публично уничтожил своего оппонента Никки Хейли, известную своей нелюбовью к России. Это произошло во время предвыборных телевизионных дебатов претендентов на президентское кресло.
Пушков отметил, что Хейли, ранее постоянно нападавшая на Россию в ООН, а теперь призывающая атаковать Иран, в ответ только затравленно молчала, а ее застывшая улыбка напоминала гримасу. По мнению сенатора, американцы в лице Рамасвами получили яркого и неординарного политика, который выгодно отличается от всего от большинства представителей американской политической элиты.
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