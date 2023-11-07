Путин 9 ноября в Казахстане обсудит с Токаевым отношения двух стран

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Президент России Владимир Путин посетит с официальным визитом Казахстан 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Кроме поездки в Казахстан российский президент проведёт несколько совещаний, среди которых встреча с членами правительства РФ и Совета безопасности РФ.
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