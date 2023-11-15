«Путин больше не верит»: Буданов о договоре с Россией и чем закончится конфликт на Украине

Украина продолжает отрицать возможность завершения конфликта дипломатическим путем. Несмотря на «тупиковое» положение на фронте, о чем прежде заявлял главком ВСУ, украинская армия намерена продолжать наступление. Редакция «Радио 1» расскажет, чем завершится конфликт, на каких условиях возможно перемирие по мнению США и России, и почему Владимир Путин больше никому не верит.