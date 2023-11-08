Путин дал «Газпрому» поручение разработать план по газификации Биробиджана

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Российский лидер Владимир Путин поручил энергетической компании «Газпром» разработать план по газификации города Биробиджан, соответствующее поручение президента опубликовано на сайте Кремля.
«Рекомендовать публичному акционерному обществу «Газпром» разработать и утвердить планы-графики («дорожные карты») по подключению г. Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года», - сообщается в тексте обнародованного документа.
Отмечается, что точный план необходимо предоставить до 1 ноября 2025 года.
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