Путин поговорил с Мишустиным

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Российский лидер Владимир Путин, во время заседания кабмина, поговорил с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Сегодня я был, вы, наверное, заметили уже, в Центре Димы Рогачева, мы с Михаилом Владимировичем говорили об этом», - прокомментировал ситуацию российский лидер.
Ранее Мишустин заявил, что российское правительство дополнительно выделит почти 1,2 миллиарда рублей на поддержку индустрии искусственного интеллекта. По словам Мишустина, порядка 800 миллионов предусмотрено на гранты малым предприятиям, разработчикам и продуктам, которые созданы на базе искусственного интеллекта.
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