Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Фото: Telegram-канал телеканала «Звезда» Минобороны РФ
Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады о ходе специальной военной операции и ознакомился с новыми образцами военной техники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
Владимир Путин и ранее неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону, до этого — объединенный штаб войск, участвующих в специальной военной операции. Был глава государства также в штабе группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и в штабе Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике.
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