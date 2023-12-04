Путин пригласил иностранных послов на выставку «Россия»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин пригласил иностранных послов, которые приехали на работу в РФ, посетить выставку «Россия». Об этом Путин сообщил в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
По мнению главы государства, эта выставка многое расскажет о стране.
Ранее российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения премии «Волонтер года» поблагодарил добровольцев за помощь участникам спецоперации. Президент отметил, что на сегодняшний день это одна из важнейших задач.
На международной выставке-форуме «Россия» собраны главные достижения страны. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное и доступно со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, а также общественные организации.
Читайте также:
Путин впервые посетит выставку «Россия» на ВДНХ и наградит волонтера года
Путин поблагодарил волонтеров за помощь участникам СВО
В Думе рассказали о возрождении службы СМЕРШ в России
Ранее российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения премии «Волонтер года» поблагодарил добровольцев за помощь участникам спецоперации. Президент отметил, что на сегодняшний день это одна из важнейших задач.
Читайте также:
Путин впервые посетит выставку «Россия» на ВДНХ и наградит волонтера года
Путин поблагодарил волонтеров за помощь участникам СВО
В Думе рассказали о возрождении службы СМЕРШ в России
Екатерина Коршунова