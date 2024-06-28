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Путин призвал развивать кадровые программы для подготовки управленцев

28 июня 2024, 19:40
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо развивать единую и разветвленную кадровую программу для подготовки управленцев. Об этом российский лидер сообщил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС, передает РИА Новости.
Глава государства отметил, что российские власти продолжат уделять данному направлению особое внимание. Речь идет также о повышении доступности кадровых программ в РФ, отметил президент.

По словам российского лидера, на сегодняшний день государству необходимы новые управленческие кадры. Путин также выразил надежду, что выпускники кадрового резерва РАНХиГс помогут удовлетворить растущую потребность в данной сфере.



Ранее сообщалось, что шесть управленцев из Московской области стали победителями конкурса «Лидеры России».

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Политолог Маркелов перечислил кандидатов на замену Байдену в президентской гонке
28 июня 2024, 20:46

Фото: iStock / lucky-photographer

Джо Байден с большой вероятностью останется в президентской гонке, так как в американском политическом поле не хватает громких кандидатов.
Такое мнение высказал политолог Сергей Маркелов по итогам первого раунда предвыборных дебатов между действующим главой государства и экс-президентом Дональдом Трампом.

Однако, по его оценке, у демократов есть и запасные варианты, которые не надо раскручивать.
«Очевидный раскрученный кандидат – это Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, который после дебатов уже подтвердил, что слабость Байдена очевидна. Можно также рассмотреть Хиллари Клинтон и Мишель Обаму. Клинтон как кандидат совсем слабенькая, но раскрученная. Обама тоже хорошо известна и популярна», – сказал политолог в беседе с «Вечерней Москвой».
Ранее сообщалось, что в США прошли первые в истории предвыборные теледебаты между действующим главой государства и экс-президентом – Джо Байденом и Дональдом Трампом. Выступление демократа оказалось настолько провальным, что однопартийцы в панике предложили сменить кандидатуру.

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«Смотреть стыдно»: депутат Чепа – о предвыборных дебатах в США
28 июня 2024, 20:18

Фото: iStock / FedotovAnatoly

За поведением президента США Джо Байдена и бывшего лидера страны Дональда Трампа во время предвыборных дебатов было стыдно наблюдать.
Такое мнение высказал первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа. Депутат отметил тот факт, что политики не стали пожимать руки и начали оскорблять друг друга с первых минут.
«США преподносит уроки, которые нормальному человеку подчас стыдно наблюдать. Кандидаты не подали руки друг другу и через несколько минут начали оскорблять друг друга. Это происходило на одной из крупнейших информационных площадок – на CNN. Это рупор демократической партии, и они делали всё, чтобы Байдену было комфортнее выступать именно там. Но на эти оскорбления воспитанному человеку смотреть неудобно. Тем более, выступали два пожилых человека – элита, образец того, что навязывают США миру», – сказал Чепа в беседе с «Газетой.Ru».
Поведение Байдена во время дебатов, по мнению парламентария, заслуживает отдельного внимания. Как отметил Чепа, хозяин Белого дома – уже пожилой человек, поэтому его запинки можно понять. Но если он в таком состоянии будет управлять страной, это будет опасно не только для Америки, но и для всего мира.

Дебаты кандидатов в президенты США Байдена и Трампа прошли минувшей ночью в США. В ходе выступления Байден назвал оппонента «неудачником», а Трамп обвинил соперника в приближении третьей мировой войны. Американский президент постоянно запинался и терял мысль.

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МИД Германии призвал работающих в РФ немецких журналистов подумать об отъезде
28 июня 2024, 19:57

Фото: iStock/photosvit

Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер призвал немецких журналистов, которые работают в РФ, задуматься об отъезде из страны. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Фишера, каждому из них немецких сотрудников СМИ следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в РФ. Представитель МИД отметил, что внешнеполитическое ведомство Германии не рекомендует гражданам страны посещать Россию.

Фишер заключил, что данная рекомендация касается и журналистов.

Напомним, 11 июня текущего года МИД РФ сообщил, что Москва в ответ на поступок Вены по действиям в отношении журналиста ТАСС отзовет аккредитацию журналиста ORF Марии Книпс-Виттинг. 26 июня еще одну журналистку из Австрии Каролу Шнайдер обязали покинуть РФ.

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Украинский депутат потребовал в суде новых выборов президента
Нардеп Дубинский: на Украине должны назначить выборы президента
28 июня 2024, 17:49

Фото: IStock/krblokhin

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины и потребовал провести в стране выборы президента. Об этом народный депутат сообщил в Telegram.
«Я обратился в Верховный суд с требованием, согласно Конституции и избирательному законодательству, обязать Верховную Раду объявить выборы президента», — говорится в публикации.

Депутат пояснил, что высшая власть на Украине не имеет легальных полномочий, поскольку выборы президента так и не состоялись. Сейчас демократия в стране подорвана, коррупция в тылу и на фронте процветает, резюмировал он.

Ранее лидер России Владимир Путин поставил под вопрос отмену выборов президента на Украине, поскольку Конституция страны не предусматривает никаких продлений полномочий главы государства даже в военное время.

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#зеленский
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ЕС расширила санкционный список против России
РИА Новости: ЕС расширит санкции против России персонально
28 июня 2024, 17:24

Фото: IStock/sinonimas

В ЕС расширили санкционный список против России — в него вошли два физлица и четыре организации, сообщает РИА Новости.
Согласно источнику российский санкционный список пополнили железнодорожный контейнерный оператор «Трансконтейнер» и его гендиректор Михаил Концерев, а также владелец ООО «Титул» Дмитрий Белоглазов и его компания.

Также за якобы участие в обходе санкционного режима туда вошли АО «Илиадис» и МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед».

Ранее Еврокомиссия согласовала 14-й пакет санкций против России. В него в основном вошли компании-экспортеры российской нефти, а в общей сложности список составили 22 юридических лица.

Санкции коснулись и отдельных людей, в числе которых певица Полина Гагарина, руководитель «Института развития интернета» Алексей Гореславский, а также бизнесмены Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев.

Президент России назвал политику применения санкций западными странами «агрессивной».

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Белоруссия отправила дивизион «Полонез» на границу с Украиной
28 июня 2024, 17:08

Фото: iStock/Derek Brumby

Министерство обороны Белоруссии объявило о переброске артиллерийского дивизиона «Полонез» на белорусско-украинскую границу для обеспечения защиты, сообщает БелТА.
В ведомстве уточнили, что дивизион с полным боекомплектом прибыл в назначенный район и приступил к боевому дежурству. Согласно информации Минобороны, система «Полонез» способна поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил об обнаружении схрона с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств на границе с Украиной.

Кроме того, Минск принимает дополнительные меры по усилению границы с Украиной из-за сообщений о присутствии боевиков РДК* в зоне ответственности Житомирского погранотряда.

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#зеленский
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Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь
28 июня 2024, 16:57

Фото: сайт Кремля

Глава СК Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в России. Об этом он заявил на пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
По словам главы СК, в некоторых случаях смертную казнь необходимо применять, и в этих случаях он является ее сторонником. О каких именно случаях идет речь, Бастрыкин уточнять не стал.

Ранее председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин сообщил, что вернуть смертную казнь при действующей в России Конституции невозможно.

Напомним, 23 марта текущего года глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил о необходимости проработки вопроса смертной казни за терроризм. Советник генпрокурора России Наталья Поклонская поддержала смертную казнь для террористов после трагедии в «Крокус Сити Холле».

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В США испугались «Трампокалипсиса» после дебатов
Исход дебатов повысил риск «Трампокалипсиса», заявили в США
28 июня 2024, 16:36

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Провал президента США Джо Байдена на дебатах с бывшим лидером страны Дональдом Трампом повысил вероятность возвращения Трампа к власти, сообщил советник сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана, который также поддерживает демократов.
В письме, содержание которого стало известно Washington Post, советник Хоффмана отметил, что Байден провел «ужасную ночь», подтвердив опасения по поводу его возраста как главной слабости на выборах.

«Наши шансы на "Трампокалипсис-2" резко возросли», — цитирует газета письмо, назвав такой исход «трагичным».
Дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN сообщил, что выступление Байдена вызвало панику в рядах Демократической партии США.

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#сша
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#байден
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Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля
28 июня 2024, 16:17

Фото: iStock/Konoplytska

Чешский премьер-министр Петр Фиала объявил в пятницу, что Чехия подпишет соглашение о безопасности с Украиной 18 июля.
«Вчера мы с Зеленским договорились завершить переговоры по тексту чешско-украинского соглашения о безопасности до саммита НАТО в Вашингтоне. Подпишем его на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля», — сообщил Фиала в соцсети Х.
Агентство ЧТК отмечает, что, по данным офиса Владимира Зеленского, Киев уже заключил 19 подобных двусторонних соглашений и планирует подписать еще несколько в ближайшие месяцы.

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