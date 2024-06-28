Путин призвал развивать кадровые программы для подготовки управленцев

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо развивать единую и разветвленную кадровую программу для подготовки управленцев. Об этом российский лидер сообщил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС, передает РИА Новости.
Глава государства отметил, что российские власти продолжат уделять данному направлению особое внимание. Речь идет также о повышении доступности кадровых программ в РФ, отметил президент.
По словам российского лидера, на сегодняшний день государству необходимы новые управленческие кадры. Путин также выразил надежду, что выпускники кадрового резерва РАНХиГс помогут удовлетворить растущую потребность в данной сфере.
Ранее сообщалось, что шесть управленцев из Московской области стали победителями конкурса «Лидеры России».
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По словам российского лидера, на сегодняшний день государству необходимы новые управленческие кадры. Путин также выразил надежду, что выпускники кадрового резерва РАНХиГс помогут удовлетворить растущую потребность в данной сфере.
Ранее сообщалось, что шесть управленцев из Московской области стали победителями конкурса «Лидеры России».
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Екатерина Коршунова