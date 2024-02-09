Путин: Устав ООН и международное право устарели

Kremlin.ru
В ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, Владимир Путин заявил, что международное право не совершенно и сейчас не гарантирует стабильности.
Интервью Такера Карлсона опубликовано на его сайте. Официальная версия Кремля будет опубликована утром.
Устав ООН и международное право устарели. Сейчас все ссылаются на международное право, но тогда надо говорить, что устарело все, все нало менять. Действительно, кое- что надо менять, потгму что баланс сил изменился, это правда но не таким образом.
Дарья Васильцева