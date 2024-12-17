Ректор РАНХиГС может возглавить правление АНО «Россия – страна возможностей»

Алексей Комиссар (Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров)
Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Алексею Комиссарову предложили стать председателем правления автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Об этом говорится в Telegram-канале платформы.
Комиссаров стоял у истоков создания платформы, а с 2018 года исполняет обязанности ее гендиректора. За это время организация создала десятки проектов для россиян всех возрастов и профессий, объединила около 20 миллионов людей из регионов РФ и из более чем 150 государств.
Уточняется, что генеральным директором платформы «Россия – страна возможностей» назначен Андрей Бетин.
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