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Ректор РАНХиГС может возглавить правление АНО «Россия – страна возможностей»

Комиссарову предложили возглавить правление АНО «Россия – страна возможностей»
Алексей Комиссар (Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров)

Алексей Комиссар (Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров)

Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Алексею Комиссарову предложили стать председателем правления автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Об этом говорится в Telegram-канале платформы.


Комиссаров стоял у истоков создания платформы, а с 2018 года исполняет обязанности ее гендиректора. За это время организация создала десятки проектов для россиян всех возрастов и профессий, объединила около 20 миллионов людей из регионов РФ и из более чем 150 государств.

Уточняется, что генеральным директором платформы «Россия – страна возможностей» назначен Андрей Бетин.

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#россия
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#итоги
#приём
#рф
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью России
Крымские татары призвали ООН признать российский статус Крыма
17 декабря 2024, 19:19

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Крымские татары приняли обращение к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, в котором призвали всемирную организацию признать российский статус Крыма. Об этом пишет РИА Новости.
Соответствующее обращение было принято в рамках общекрымского съезда в Симферополе. В нем приняли участие 400 человек, в том числе 250 депутатов и представители диаспор из других государств.

Крымские татары подчеркнули, что полуостров, будучи неотъемлемой частью РФ, всегда ощущает надежное плечо и поддержку федерального центра.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

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#крым
#рф
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Названа стоящая перед правительством США угроза
WP: работа кабмина США под угрозой из-за разногласий в Конгрессе
17 декабря 2024, 18:49

Фото: istockphoto/dkfielding

Работа американского кабмина под угрозой из-за разногласий в Конгрессе по проекту бюджета на грядущий год, пишет The Washigton Post (WP), ссылаясь на источник.
«Конгрессмены не смогли прийти к заключительному соглашению по финансированию, и если они не согласуют новое законодательство, то правительство США может временно прекратить работу», — сказано в материале.
Говоря конкретней, во время дискуссии спикер Майк Джонсон «попытался приплести» десять миллиардов долларов дополнительной поддержки хозяйственникам, а республиканцы из штатов с развитым фермерством стали требовать, чтобы в законопроекте было отдельное положение на этот счет.

В свою очередь демократы выступили за то, чтобы предусмотреть в законопроекте дополнительные затраты на восстановление и очистку территории после обрушения моста в Балтиморе, которые оценили в дополнительные пару миллиардов.

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#кабмин
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Часть конгрессменов США выступают за применение президентом ядерного оружия
17 декабря 2024, 18:05

Фото: istockphoto/rarrarorro

Согласно опросу, проведенному газетой New York Times, ряд американских конгрессменов поддерживает идею, что президент США может применять ядерное оружие без предварительного одобрения Конгресса в случае атаки со стороны другого государства. Об этом пишет РИА Новости.
Опрос охватил 530 будущих членов палаты представителей и сената, которые начнут свою работу в январе. Респонденты были спрошены о поддержке «одностороннего права президента» на нанесение превентивного ядерного удара и возможности ответить на ядерную атаку другой страны без согласия Конгресса.

В то время как демократы в целом выступают за необходимость одобрения Конгресса для применения ядерного оружия, некоторые из них признали, что в случае атаки на США президенту следует действовать быстро и без ожидания согласия.

Газета также отметила, что многие демократы испытывают дискомфорт по поводу того, что Дональд Трамп, победивший на выборах, может обладать такими полномочиями.

Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.

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Медведев заявил, что нужно уничтожить заказчиков убийства Кириллова
17 декабря 2024, 17:54

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо предпринять все меры для ликвидации заказчиков убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которыми является военно-политическое руководство Украины. Об этом информирует РИА Новости.
В Москве произошел взрыв, в результате которого погибли генерал-лейтенант, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, а также его помощник. Следственный комитет инициировал уголовное дело по нескольким статьям, включая теракт. Одной из основных версий рассматривается версия о диверсии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На заседании Госдумы 17 декабря депутаты почтили память Кириллова минутой молчания.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Киев в убийстве Кириллова и заявил, что украинское политическое руководство «ждет неизбежного возмездие». Он добавил, что попытки запугать наш народ, остановить наступление российской армии и сеять страх обречены на провал. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг обвинения в причастности Киева к убийству генерала.

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#дмитрий медведев
#следственный комитет
#уголовное теракт
#взрыв
#всу
#киев
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«Криком кричат»: Порошенко рассказал о тяжелых условиях в зоне СВО
Порошенко назвал ситуацию на фронте сложной, как никогда
17 декабря 2024, 16:59

Фото: istockphoto/IherPhoto

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о критической ситуации на фронте, утверждая, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) никогда не было столь тяжелым, как сейчас. Выступая с трибуны Верховной рады, он отметил, что даже в марте 2022 года условия для украинских военных были менее сложными. Об этом пишет ТАСС.
Порошенко подчеркнул, что украинские военные на красноармейском и купянском направлениях испытывают серьезные трудности, в частности, они «криком кричат» о нехватке дронов для ведения боевых действий.

Генеральный штаб ВСУ также подтвердил информацию о напряженной обстановке на фронте, назвав кураховское направление одним из самых горячих. В тот же день Владимир Зеленский отметил сложные условия для ВСУ в Курахове и на красноармейском направлении.

По данным украинского издания «Страна», на следующий день после заявления Зеленского стало известно, что украинские войска на кураховском направлении сталкиваются с серьезными проблемами, попадая «в один котел за другим».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сша
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#всу
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«Трамп не забудет»: экс-глава МИД Украины сделал предупреждение Киеву
Экс-глава МИД Украины Пристайко: в импичментах Трампа виноват Киев
17 декабря 2024, 16:49

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)

Попытки вынести Дональду Трампу импичменты были связаны с Украиной, и он этого не забудет. Об этом заявил экс-глава МИД страны Вадим Пристайко, пишет РБК-Украина.
Пристайко подчеркнул, что в истории США подобного еще не было. По его словам, такой ситуации можно было избежать, если бы Киев вел себя осторожнее.

Однако при этом Пристайко отметил, что Киев стал жертвой внутриполитического скандала в Штатах.

Ранее Трамп заявлял, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был главой США вместо Джо Байдена. Накануне республиканский политик сообщил, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине.

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#сша
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#соглашения
#владимир зеленский
#киев
#трамп
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Медведев заявил, что Киев ждет возмездие за убийство Кириллова
17 декабря 2024, 16:23

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Военно-политическое руководство киевского режима ждет неминуемое возмездие за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграмме с соболезнованиями в связи с гибелью военного, его слова приводит секретариат зампреда Совбеза РФ.
Политик назвал произошедшее «агонией бандеровского режима». По мнению Медведева, киевский режим наносит подобные «трусливые и подлые удары», осознавая неизбежность своего поражения.

Зампред Совбеза РФ добавил, что генерал был профессиональным и ответственным военным, преданным своему долгу.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК РФ приступили к допросу охранников ЖК «Среда» на юго-востоке Москвы, рядом с которым в результате взрыва погиб генерал Кириллов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.

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Опубликованы кадры с места взрыва, в котором погиб начальник РХБЗ ВС РФ Кириллов

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве
#радио 1
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Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного
17 декабря 2024, 15:20

Госдума на пленарном заседании приняла правительственный законопроект, который предполагает ужесточение наказания за организацию или участие в вооруженном мятеже вплоть до пожизненного лишения свободы, пишет РИА Новости.
За организацию вооруженного мятежа или руководство им предлагается лишать свободы на срок от 15 до 20 лет. При этом за участие в вооруженном мятеже хотят наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

При этом законопроект предлагает разделять уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени участия и тяжести последствий. Так, за оказание иностранцем помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России хотят лишать свободы сроком до 15 лет.

Также предлагается вовсе не наказывать человека, который оказал помощь противнику в деятельности против РФ, в случае, если он своевременно предотвратил ущерб от своих действий.

Ранее в Госдуме предложили пожизненный срок назначать за мятеж со смертельным исходом. В электронную базу парламента внесен соответствующий законопроект. В частности, 279 статья УК РФ будет изложена в новой редакции с дифференциацией уголовной ответственности.

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Захарова рассказала, кто стоял за фейком о гибели Асада
Захарова: за фейком о гибели Асада стояли заинтересованные в хаосе в Сирии
17 декабря 2024, 14:58

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

За фейком о гибели президента Сирии Башара Асада в результате авиакатастрофы стоят службы государств, которые заинтересованы в хаосе внутри страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
По мнению дипломата, это было сделано для того, чтобы через данную новость решить какие-то точечные задачи. Захарова подчеркнула, что подобная новость является примером «классического фейка, со всеми необходимыми компонентами».

Об авиакатастрофе 8 декабря сообщило агентство Reuters. Уточняется, что первоначально воздушное, предположительно, с Асадом на борту, двигалось в сторону прибрежного региона Сирии, однако спустя несколько минут летело в противоположном направлении, после чего исчезло с радаров.

Напомним, в ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию со своей семьей.

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