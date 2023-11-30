Республиканцы в ближайшие недели могут проголосовать по импичменту Байдену

Фото: iStock/rarrarorro
Республиканцы в палате представителей конгресса США уже в ближайшие недели могут проголосовать по вопросу о расследовании, которое проводится в рамках процедуры импичмента президенту страны Джо Байдену. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на собственные источники.
«Партийный организатор большинства в палате республиканец Том Эммер заявил республиканцам в палате представителей на встрече за закрытыми дверями в среду, что членам в предстоящие недели вероятно предстоит голосовать по формальному одобрению расследования в рамках импичмента Байдену», - говорится в статье.
Уточняется, что общее голосование должно усилить давление на Белый дом, а также повысить внимание к процедуре импичмента со стороны республиканцев.
Читайте также:
Fox News: В сенате призвали Байдена отказаться от участия в выборах в 2024 году
Байден прокомментировал запуск республиканцами процедуры своего импичмента
Белый дом прокомментировал анонс расследования по импичменту Байдену
Элина Позднякова