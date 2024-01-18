Reuters: Саудовская Аравия продолжает изучать преимущества членства в БРИКС

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Саудовская Аравия продолжает изучение вопроса членства в БРИКС. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что государство оценивает преимущества, после чего примет окончательное решение. По информации источника, 1 января не считается крайним сроком для принятия решения.
Напомним, в начале января текущего года государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило, что государство официально стало членом БРИКС, однако спустя некоторое время удалило эти сообщения из своих аккаунтов в соцсетях.
Ранее сообщалось, что председательство РФ в БРИКС начинается с 1 января 2024 года. В объединении начинают полноценную работу следующие страны: ОАЭ, Египет, Эфиопия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на плодотворную работу со всеми государствами БРИКС.
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Напомним, в начале января текущего года государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило, что государство официально стало членом БРИКС, однако спустя некоторое время удалило эти сообщения из своих аккаунтов в соцсетях.
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Екатерина Коршунова