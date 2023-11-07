Reuters: В Сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины

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В Сенате Конгресса США демократы заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины. Об этом пишет Reuters.
Демократы высказались против законопроекта и подчеркнули, что выступают за предоставление помощи как Израиля, так и Украине. По словам сенаторов, они подготавливают собственный законопроект о дополнительном финансировании. Документ планируется предоставить на этой неделе.
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Диана Аванесян