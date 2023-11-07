РИА Новости: Россиян могут эвакуировать из Газы уже в ближайшие дни

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Эвакуация российских граждан из сектора Газы может быть проведена уже в ближайшие дни. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный дипломатический источник.
«Россия надеется, что Израиль не будет препятствовать эвакуации россиян из сектора Газа, её можно ожидать в ближайшие дни», - говорится в сообщении агентства.
Ранее израильские военные готовятся к удару по детской больнице «Ар-Рантиси» в секторе Газа и попросили администрацию медучреждения освободить здание. Число погибших в секторе Газа после начала эскалации на Ближнем Востоке возросло до 10 022. Отмечается, что среди погибших не менее 4 104 детей.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Элина Позднякова