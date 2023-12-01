РИА: Убытки Украины от польской блокады могли превысить миллиард евро

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Блокада, которую организовали протестующие на польско-украинской границе, могла принести Украине убытки на более чем миллиард евро, об этом пишет «РИА Новости».
По словам заместителя президента Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимира Балина, прямые убытки от польской блокады составили 400 миллионов евро.
Несмотря на то, что польские протестующие обещали прекратить блокаду, в настоящий момент на границе со стороны Польши застряли более двух тысяч большегрузов, а на украинской около 800.
К тому же, в заблокированной очереди из грузовиков на границе уже скончались два украинских водителя. Обстоятельства их смерти не раскрываются, однако, известно, что после случившегося Украина отправила ноту в польский МИД.
Напомним, протесты на границе начались ещё 6 ноября. Поляки требуют пересмотреть регламент въезда и выезда украинских фур в страну, запретив любые перевозки, кроме гуманитарных.
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Несмотря на то, что польские протестующие обещали прекратить блокаду, в настоящий момент на границе со стороны Польши застряли более двух тысяч большегрузов, а на украинской около 800.
Напомним, протесты на границе начались ещё 6 ноября. Поляки требуют пересмотреть регламент въезда и выезда украинских фур в страну, запретив любые перевозки, кроме гуманитарных.
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Евгения Парфентьева