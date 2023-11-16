Российское посольство предупредило об ответных мерах на закрытие КПП Финляндией

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Решение правительства Финляндии о закрытии четырех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией не могут не вызывать беспокойства. Ответные меры с российской стороны в настоящее время прорабатываются.
Финский кабинет министров решил с 18 ноября по 24 февраля 2024 года полностью закрыть пограничные пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Санкт-Петербургу. Власти Финляндии объяснили такой шаг ухудшением миграционной ситуации на границе с Россией.
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Александр Бойцов