Россия и США провели консультации по двусторонним отношениям

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Россия и США провели ряд очных консультаций по выявлению раздражителей в двусторонних отношениях, однако прогресса в решении проблем добиться не удалось. Об этом в интервью RTVI заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он сообщил, что к решению проблем, которые назрели между странами, прийти не удалось. Хотя, по мнению Рябкова, стоило бы начать продвижение вперёд в вопросах действий диппредставительств и в отношении визовых дел.
Рябков отметил, что консультации не имели особого успеха из-за неготовности к изменениям со стороны США. По словам замминистра, если американская сторона не желает справляться с двусторонними проблемами, то и не надо, поскольку потом уже Россия будет решать, стоит ли возобновлять сотрудничество или нет.
Также Рябков заявил, что диалог между Россией и США сведён к минимуму, поскольку ведомствам стран приходится беседовать через посредников, которыми выступают посольства. Подчёркивается, что это также происходит по инициативе США.
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Рябков отметил, что консультации не имели особого успеха из-за неготовности к изменениям со стороны США. По словам замминистра, если американская сторона не желает справляться с двусторонними проблемами, то и не надо, поскольку потом уже Россия будет решать, стоит ли возобновлять сотрудничество или нет.
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Анастасия Чинкова