Россия поддержала инициативы папы Римского по миру на Украине

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Россия поддерживает инициативы папы Римского Франциска по достижению мира на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.
Он подчеркнул, что готов выслушать любые предложения, но заявление папы Римского особенно важно, поскольку исходит от авторитетного лидера.
Вместе с тем он добавил, что для украинских властей, наоборот, авторитетно лишь мнение политиков, которые заинтересованы не в завершении конфликта, а в его продолжении. Именно для этих целей они продолжают поставлять на Украину вооружение.
Также Солтановский подчеркнул, что Киев сам связал себе руки, поскольку на законодательном уровне запретил проведение переговоров с Россией.
При этом в Ватикане понимают все эти нюансы и учитывают их.
Читайте также:
Папа Римский назвал один из факторов украинского конфликта
Киевские власти отвергли предложение папы Римского в посредничестве в конфликте
Папа Римский в ходе поездки в Монголию заявил о важности построения мирного будущего
Вместе с тем он добавил, что для украинских властей, наоборот, авторитетно лишь мнение политиков, которые заинтересованы не в завершении конфликта, а в его продолжении. Именно для этих целей они продолжают поставлять на Украину вооружение.
При этом в Ватикане понимают все эти нюансы и учитывают их.
Читайте также:
Папа Римский назвал один из факторов украинского конфликта
Киевские власти отвергли предложение папы Римского в посредничестве в конфликте
Папа Римский в ходе поездки в Монголию заявил о важности построения мирного будущего
Анастасия Чинкова