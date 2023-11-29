Россия получила ноту от Финляндии о закрытии последнего КПП на границе

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Россия получила ноту от посольства Финляндии в РФ о решении властей страны закрыть самый северный приграничный КПП до 14 декабря. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Отмечается, что 29 ноября финская сторона сообщила России о решении властей закрыть последний, самый северный пункт пропуска «Майа-Йоосеппи» с 30 ноября по 14 декабря.
Днём ранее МВД Финляндии сообщило о намерении закрыть последний работавший пункт пропуска на границе с Россией. Для приёма заявлений от просителей международной защиты будут открыты специальные отделы в аэропортах и морских портах. Глава МВД страны Мари Рантанен заявляла, что такое решение обусловлено обеспечением защиты национальной безопасности Финляндии.
Напомним, что на данный момент на финско-российской границе закрыты семь пропускных пунктов из восьми существующих. Это сделано для того, чтобы избежать неконтролируемого наплыва с территории России граждан иных стран, просящих политического убежища в Финляндии.
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Днём ранее МВД Финляндии сообщило о намерении закрыть последний работавший пункт пропуска на границе с Россией. Для приёма заявлений от просителей международной защиты будут открыты специальные отделы в аэропортах и морских портах. Глава МВД страны Мари Рантанен заявляла, что такое решение обусловлено обеспечением защиты национальной безопасности Финляндии.
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Анастасия Чинкова