Россия прекращает сотрудничество с Японией в области ликвидации ядерного оружия

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Россия вышла из соглашения о сотрудничестве с Японией в области ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Отмечается, что правительство Российской Федерации приняло решение прекратить действие соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия, а также о создании соответствующего Комитета, занимавшегося поддержанием сотрудничества в данной сфере.
Расторгнутое соглашение было подписано в Токио 13 октября 1993 года.
В российском МИД отметили, что в ближайшее время уведомят Японию о принятом решении.
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Расторгнутое соглашение было подписано в Токио 13 октября 1993 года.
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Анастасия Чинкова