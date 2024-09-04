Россия приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары по территории России с использованием американского оружия уже происходят, и украинская сторона будет стремиться продолжать это делать. Так он прокомментировал возможную реакцию Москвы на решение Вашингтона разрешить Киеву наносить удары по России.