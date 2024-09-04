Россия приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии

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Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил, что Российская Федерация с 1 сентября приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии. Об этом информирует ТАСС.
Шамба пояснил, что невыполнение обязательств может повлечь за собой определенные санкции, которые уже начали осуществляться.
О каких именно обязательствах идет речь, не уточняется. Помимо этого, по его словам, стоит вопрос о том, что переток электроэнергии, с которым Абхазия сталкивается каждый год в зимний период, будет оплачиваться по коммерческим ценам.
Ранее министр иностранных дел страны Сергей Шамба заявил, что Абхазия планирует вступить в Организацию Объединенных Наций (ООН). Он подчеркнул, что это одна из главных целей страны.
До этого в МИД Абхазии напомнили о защите страны со стороны России. По словам заместителя министра иностранных дел Абхазии Одиссея Бигвава, решение России о признании независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии обусловлено защитой народов этих республик.
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«С первого сентября было приостановлено финансирование по некоторым выплатам. Они касаются врачей, учителей, силовых структур и прочего», — пояснил он.
О каких именно обязательствах идет речь, не уточняется. Помимо этого, по его словам, стоит вопрос о том, что переток электроэнергии, с которым Абхазия сталкивается каждый год в зимний период, будет оплачиваться по коммерческим ценам.
Ранее министр иностранных дел страны Сергей Шамба заявил, что Абхазия планирует вступить в Организацию Объединенных Наций (ООН). Он подчеркнул, что это одна из главных целей страны.
До этого в МИД Абхазии напомнили о защите страны со стороны России. По словам заместителя министра иностранных дел Абхазии Одиссея Бигвава, решение России о признании независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии обусловлено защитой народов этих республик.
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Дарья Осипова