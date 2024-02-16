Россия созывает 20 февраля заседание Совбеза ООН

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Заместитель постоянного представителя России при Совете Безопасности ООН Мария Заболоцкая заявила, что Россия организует в СБ ООН заседание по «формуле Аррии» по вопросу односторонних санкций в рамках борьбы с терроризмом, сообщает ТАСС.
Заседание запланировано на 20 февраля. Заболоцкая подчеркнула, что «целый ряд развивающихся стран сталкиваются с этой серьезной проблемой на ежедневной основе».
Согласно справочнику ООН, «формула Аррии» является неофициальной и конфиденциальной встречей членов Совета Безопасности. Представители государств могут приглашать выступающих и проводить «откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок».
Согласно справочнику ООН, «формула Аррии» является неофициальной и конфиденциальной встречей членов Совета Безопасности. Представители государств могут приглашать выступающих и проводить «откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок».
Александр Климов