Россия запретила въезд 11 депутатам молдавского парламента из-за притеснений СМИ

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Россия в качестве ответной меры на преследование русскоязычных СМИ запретила въезд в страну одиннадцати депутатам парламента Молдавии от «Партии действия и солидарности», которая контролирует национальное правительство. Об этом 21 ноября пишет ТАСС.
Ранее посол Республики Молдова в Москве Лилиан Дарий был вызван в Министерство иностранных дел РФ, где ему был заявлен протест в связи с непрекращающимися преследованиями русскоязычных средств массовой информации.Следует отметить, что недружественные заявления, выпады и шаги Молдавии в отношении России принимают все более широкие масштабы.
Еще в апреле нынешнего года бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отношения между двумя странами достигли низшей точки и являются худшими за всю историю. Однако сменившая его Майя Санду сразу после прихода к власти обозначила курс страны на сближение с США и НАТО и вовсе заняла откровенно антироссийскую позицию. С тех пор ситуация только ухудшалась.
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Еще в апреле нынешнего года бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отношения между двумя странами достигли низшей точки и являются худшими за всю историю. Однако сменившая его Майя Санду сразу после прихода к власти обозначила курс страны на сближение с США и НАТО и вовсе заняла откровенно антироссийскую позицию. С тех пор ситуация только ухудшалась.
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Артем Путинцев