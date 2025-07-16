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RT: Жданова* отстранили от руководства ФБК** из-за хищения средств

Иван Жданов* (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Отстранение Ивана Жданова* с должности директора ФБК** связано с хищением спонсорских средств, выделенных на организацию концерта памяти Алексея Навального в Берлине. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник, близкий к ФБК**.



По данным издания, решение об отстранении Жданова* принимала лично Юлия Навальная***.

«Американские фонды ещё до ухода Байдена выделяли ФБК** средства на проведение концерта в честь памяти Навального***. Деньги пропали задолго до концерта. Жданов* обещал, что привезет массовку со всей Европы, договорится с новыми инвесторами, но дыру в бюджете закрыть не удалось, концерт был отменен», — рассказал источник.

При этом спонсоры из США были недовольны срывом концерта и потребовали у Навальной*** объяснений. Теперь в ФБК** выясняют, куда делись спонсорские средства.

17 июня стало известно об отмене концерта в память об Алексее Навальном***, который должен был состояться 28 июня в Берлине. 15 июля в Сети появилась информация об отстранении Жданова*. Официального подтверждения от организации пока не было.

* внесены в реестр иностранных агентов и экстремистов

** признан экстремистской организацией на территории РФ

***признаны Росфинмониторингом террористами и экстремистами
Элина Позднякова

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