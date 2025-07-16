RT: Жданова* отстранили от руководства ФБК** из-за хищения средств

16 июля 2025, 21:53

Иван Жданов* (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Отстранение Ивана Жданова* с должности директора ФБК** связано с хищением спонсорских средств, выделенных на организацию концерта памяти Алексея Навального в Берлине. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник, близкий к ФБК**.





По данным издания, решение об отстранении Жданова* принимала лично Юлия Навальная***.





«Американские фонды ещё до ухода Байдена выделяли ФБК** средства на проведение концерта в честь памяти Навального***. Деньги пропали задолго до концерта. Жданов* обещал, что привезет массовку со всей Европы, договорится с новыми инвесторами, но дыру в бюджете закрыть не удалось, концерт был отменен», — рассказал источник.