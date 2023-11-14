Румынский сенатор Шошоакэ предложила забрать часть территорий Украины за долги

Член сената Румынии Диана Шошоакэ выпустила видеообращение к ООН и Еврокомиссии с просьбой посодействовать возврату исторически румынских территорий, которые сейчас находятся под контролем Киева, в обмен на задолженность Украины перед официальным Бухарестом. Об этом сообщает телеканал «360».