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Член сената Румынии Диана Шошоакэ выпустила видеообращение к ООН и Еврокомиссии с просьбой посодействовать возврату исторически румынских территорий, которые сейчас находятся под контролем Киева, в обмен на задолженность Украины перед официальным Бухарестом. Об этом сообщает телеканал «360».
«Европейский парламент должен срочно принять участие в решении этого дела, и мы хотим вернуть наши территории и наших румын», — отметила сенатор, включенная ранее в базу украинского ресурса «Миротворец» и получавшая угрозы со стороны Киева,
Ранее Диана Шошоакэ уже обращалась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом вернуть территории. Сенатор спросила у президента Украины, не хочет ли он поговорить про меньшинства на Украине.
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