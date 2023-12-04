Салливан рассказал, когда США прекратят поставлять оружие Украине

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в понедельник, 4 декабря, подтвердил, что после того, как у Соединённых Штатов закончатся выделенные деньги на помощь Киеву, поставки оружия Украине прекратятся.
«Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине», — цитирует РИА Новости слова советника американского президента.
Салливан также в очередной раз призвал конгрессменов проголосовать в поддержку запроса президента Байдена, чтобы Вашингтон мог и дальше оказывать Киеву военную поддержку.
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Диана Аванесян