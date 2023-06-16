Сбербанк покинул европейский рынок

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Сбербанк закрыл сделку по продаже дочерней компании в Австрии
Сбербанк полностью уходит с европейского рынка. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, пишет издание РИА Новости.
Группа Сбербанка объявила о полном закрытии сделки по продажам акций дочерней компании в Австрии. Все необходимые одобрения для данного шага были получены, отмечается в сообщении. Зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что руководство банка удовлетворено условиями сделки и финансовые услуги теперь будут развиваться в дружественных для РФ странах.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава ВТБ Костин предложил передать «Яндекс» под внешнее управление.
Группа Сбербанка объявила о полном закрытии сделки по продажам акций дочерней компании в Австрии. Все необходимые одобрения для данного шага были получены, отмечается в сообщении. Зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что руководство банка удовлетворено условиями сделки и финансовые услуги теперь будут развиваться в дружественных для РФ странах.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава ВТБ Костин предложил передать «Яндекс» под внешнее управление.
Анастасия Хохлова