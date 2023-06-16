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Сбербанк покинул европейский рынок

16 июня 2023, 11:44
Фото: iStock/BalkansCat

Фото: iStock/BalkansCat

Сбербанк закрыл сделку по продаже дочерней компании в Австрии
Сбербанк полностью уходит с европейского рынка. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, пишет издание РИА Новости.

Группа Сбербанка объявила о полном закрытии сделки по продажам акций дочерней компании в Австрии. Все необходимые одобрения для данного шага были получены, отмечается в сообщении. Зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что руководство банка удовлетворено условиями сделки и финансовые услуги теперь будут развиваться в дружественных для РФ странах.



Ранее «Радио 1» сообщало, что глава ВТБ Костин предложил передать «Яндекс» под внешнее управление.

#Сбербанк
#Австрия
#Россия
#сделка
США продолжат сохранять коалицию стран в поддержку Украины, заявил Байден
25 июля 2024, 04:48

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден заявил, что продолжит сохранять коалицию стран в поддержку Украины и для противодействия России. Об этом он сообщил в ходе обращения к нации, которое транслировали все американские телеканалы.
Он подчеркнул, что коалиция необходима для того, чтобы не допустить победы России в конфликте на Украине. Также для реализации этой же цели продолжится усиление НАТО, чтобы сделать альянс более мощным и единым.

Обращение президента было связано с его решением покинуть президентскую гонку, о чём он объявил в минувшее воскресенье. Вместо него кандидатом на пост главы государства будет назначена вице-президент Камала Харрис.

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#сша
#украина
#страны
#джозеф байден
#политика
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Бомбардировщики ВВС России и Китая были засечены вблизи Аляски
NORAD засекло самолёты ВВС РФ и КНР в нейтральной зоне вблизи Аляски
25 июля 2024, 04:37

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Два российских и два китайских бомбардировщика были замечены в среду в международном воздушном пространстве вблизи Аляски. Об этом сообщило Североамериканское командование ПВО (NORAD) в соцсети Х.
Отмечается, что NORAD обнаружило, отследило и перехватило два российских Ту-95 и два китайских H-6, которые летели в опознавательной зоне ПВО Аляски.

При этом отмечается, что самолёты не входили в суверенное воздушное пространство Канады и США, оставаясь в международном воздушном пространстве.

Самолёты Военно-воздушных сил (ВВС) России и Китая регулярно выполняют совместное патрулирование.

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#россия
#китай
#сша
#истребитель
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Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником
25 июля 2024, 04:00

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия России с профессиональным праздником.
День сотрудника органов следствия ежегодно отмечается 25 июля. Он был учреждён постановлением правительства от 27 августа 2013 года.

Глава государства поблагодарил специалистов за верность долгу, результативную честную работу, твёрдость и принципиальность.

Путин выразил уверенность в том, что сотрудники следственных органов будут всегда добиваться достойных результатов и проявлять лучшие качества, профессионализм и преданность своей стране и народу в ходе несения службы.

Напоследок президент пожелал работникам сферы успехов, а их близким и родственникам всего самого доброго.

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#владимир путин
#следственный комитет
#праздник
#сотрудники
#поздравление
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Страны G7 пока не приняли решение по замороженным российским активам
Минфин Японии: страны G7 ещё не приняли решение по замороженным активам РФ
25 июля 2024, 03:39

Фото: iStock/Bet_Noire

Страны G7 (США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Япония и Канада) ещё не приняли окончательное решение об использовании замороженных российских активов. Об этом сообщил глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки, слова которого приводит агентство Киодо.
Министр принял участие во встрече глав минфинов стран «Большой семёрки», которая прошла в Бразилии. По итогам встречи не было принято решения о российских активах, поэтому дискуссия продолжается.

В этом месяце страны G7 в совместном заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили планы по предоставлению Украине кредитов на сумму около 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться за счёт доходов от замороженных российских активов. Кредиты планируется выдать до конца года.

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#россия
#активы
#кредиты
#украина
#помощь
#политика
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Байден в обращении к нации заявил, что заслуживал второго президентского срока
25 июля 2024, 03:25

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден заявил, что достоин второго срока на своём посту, однако решил поступиться собственными амбициями во имя американской демократии. Об этом он сообщил во время специального обращения к согражданам, которое транслируют все американские телеканалы.
Он подчеркнул, что за последние несколько недель осознал, что в такой критический момент ему необходимо объединить свою Демократическую партию. А его заслуги, лидерство в мире и видение будущего Штатов делают его достойным второго срока. Однако всё это и личные амбиции ге должны мешать спасению демократии.

После этого Байден заявил, что «настало время передать эстафету молодому поколению».

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Обама недоволен выдвижением Харрис на пост президента США
#джозеф байден
#выборы
#президент
#сша
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Обама недоволен выдвижением Харрис на пост президента США
NYT: Обама считает Харрис некомпетентной, поэтому не поддержал её
25 июля 2024, 02:37

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Барак Обама не поддержал планируемое выдвижение вице-президента Камалы Харрис на пост главы государства от Демократической партии. Об этом сообщает газета New York Post.
Отмечается, что Обама остался недоволен решением партии, поскольку считает Харрис очень слабым и некомпетентным кандидатом, который точно не сможет победить кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

В воскресенье, 21 июля, Байден вышел из предвыборной гонки. Он поддержал на пост президента Камалу Харрис. Трамп тогда заявил, что её будет гораздо легче победить, чем прежнего соперника.

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Трамп заявил, что Харрис разрушит США в случае победы на выборах
#джозеф байден
#дональд трамп
#сша
#камала харрис
#кандидаты
#выборы
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Байдена заставили выйти из предвыборной гонки «недемократическим путём», заявил Трамп
Трамп: Байдена вывели из предвыборной гонки «недемократическим путём»
25 июля 2024, 02:25

Фото: iStock/lucky-photographer

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что руководство Демократической партии заставило нынешнего главу государства Джо Байдена выйти из предвыборной гонки «недемократическим путём». Об этом он заявил в ходе выступления перед своими сторонниками в Северной Каролине.
По его словам, Байдену выдвинули ультиматум: либо он самостоятельно уходит, либо его отстраняют по 25-ой поправке к Конституции. Согласно ей, определяется порядок установления временной недееспособности президента, а его пост занимает вице-президент.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Изначально за пост главы государства боролись два кандидата – Трамп и Байден. Однако после выхода второго из президентской гонки, его заменила вице-президент США Камала Харрис.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#сша
#выборы
#кандидаты
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Отель в Вашингтоне обработали от насекомых после акции против Нетаньяху
Пропалестинские общественники запустили насекомых в отель делегации Израиля
25 июля 2024, 01:38

Фото: сайт Кремля

В Вашингтоне обработали от насекомых отель «Уотергейт», в котором остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом РИА Новости сообщили в гостинице.
Ранее сообщалось, что противники политика устроили акцию с использованием насекомых и пожарной сигнализации в отеле. На опубликованном в соцсетях видео видны личинки и кузнечики в коридоре отеля, также насекомые ползали по столу с флагами Израиля и США в конференц-зале.

В гостинице сообщили, что оперативно приняли все необходимые меры для обеспечения дезинфекции внутри здания. В настоящее время работа отеля продолжается в нормальном режиме.

В планах Нетаньяху встретиться с президентом США Джо Байденом в четверг, вице-президентом Камалой Харрис в тот же день и с кандидатом в президенты Дональдом Трампом в пятницу.

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#сша
#отель
#насекомые
#обработка
#акция
#биньямин нетаньяху
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Шольц отказался отправлять немецких военных на Украину
25 июля 2024, 01:00

Фото: iStock/Michele Ursi

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не отправит германских военных на Украину и не будет сбивать самолёты и ракеты ВКС России немецкими истребителями. Об этом он заявил в ходе общения с гражданами в Саарбрюккене.
Он подчеркнул, что Германия не собирается предпринимать никаких действий, которые привели к войне между Россией и НАТО.

Тажке он добавил, что немецкие власти не допустят проникновения оружия ФРГ на территорию России, поскольку это несёт за собой ряд серьёзных рисков для безопасности страны и всего НАТО.

Вместе с тем Шольц напомнил, что Германия считается главным после США сторонником поддержки Украины. Страна является вторым по объёмам поставщиком вооружений для ВСУ.

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#германия
#украина
#россия
#нато
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