Секс втроем после помолвки привел к неожиданным последствиям

Фото: istockphoto/shironosov
Перед свадьбой жених и невеста устроили секс втроем, что привело к целому ряду неожиданных событий. Анонимное письмо с этой историей было прочитано в эфире подкаста Life Uncut Podcast.
После помолвки пара решила воплотить в жизнь свою давнюю мечту — секс втроем. Невеста предложила своей старой подруге стать третьей участницей. Все трое встретились, выпили и реализовали свои фантазии. Невеста отметила, что вся ночь прошла в некоем «чувственном тумане».
Через месяц подруга объявила, что беременна. Шокированная невеста срочно позвонила будущему мужу и все ему рассказала. Оказалось, что жених помнит, что презерватив порвался, но не стал об этом говорить, решив, что это его была его фантазия из-за выпитого алкоголя.
Читайте также:
Ученые нашли в секс-игрушках вещества, вызывающие гормональные сбои и диабет
Пара занялась оральным сексом на глазах у десятков прохожих в парке
«Геморрой и секс на камеру»: Люди рассказали о неудачных сексуальных экспериментах
Через месяц подруга объявила, что беременна. Шокированная невеста срочно позвонила будущему мужу и все ему рассказала. Оказалось, что жених помнит, что презерватив порвался, но не стал об этом говорить, решив, что это его была его фантазия из-за выпитого алкоголя.
«Я совсем растерялась и не знаю, что делать. Как я могу это пережить? Как мы объясним это друзьям и семье? Не разрушат ли наши отношения этот инцидент? Я чувствую себя ужасно», — поделилась невеста.Ведущие и большинство слушателей выразили сочувствие девушке в сложной ситуации. Однако один из комментаторов написал, что персонажи истории не заслуживают жалости, так как их решения и действия привели к этим последствиям.
Читайте также:
Ученые нашли в секс-игрушках вещества, вызывающие гормональные сбои и диабет
Пара занялась оральным сексом на глазах у десятков прохожих в парке
«Геморрой и секс на камеру»: Люди рассказали о неудачных сексуальных экспериментах
Артем Кузьмин