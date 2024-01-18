Сенат Франции принял резолюцию с призывом к санкциям ЕС против Азербайджана

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Сенат Франции принял резолюцию в поддержку территориальной целостности Армении и призвал к введению санкций против Азербайджана из-за проведенной им военной операции в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте парламента.
Сообщается, что за принятие проекта резолюции проголосовали 336 сенаторов. Введение санкции необходимо для того чтобы добиться от Азербайджана освобождения «гражданских и пленных военнослужащих», и возвращения тел погибших солдат.
Отмечается, что Франция поддерживает территориальную целостность Армении и выступает с требованием вывести силы Баку с территории этого государства.
Напомним, 19 сентября 2023 года в Нагорном Карабахе вновь произошло обострение конфликта, в условиях которого регион живет уже тридцать лет. Власти Азербайджана объявили о проведении на территории Карабаха «антитеррористических мероприятий», в связи с чем, в регионе начались военные действия.
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Отмечается, что Франция поддерживает территориальную целостность Армении и выступает с требованием вывести силы Баку с территории этого государства.
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Екатерина Коршунова