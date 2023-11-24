Сенатор Климов заявил о возможном выходе Венгрии и Нидерландов из ЕС

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Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов допустил возможность выхода Венгрии и Нидерландов из Евросоюза.
Он отметил, что эти страны могут серьёзно задуматься о покидании ЕС.
Кроме того, Климов отметил, что в Евросоюзе может произойти своеобразная перезагрузка, которая, конечно, не случится без участия США.
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«Орбан не говорит, что Венгрия выйдет, но он себя позиционирует так, что понятно — за Евросоюз двумя руками не держится. Он живёт в рамках ЕС, его правил, но своей обособленной жизнью. Те, кто сейчас победил на парламентских выборах в Нидерландах, прямо говорят о выходе из Евросоюза. Сделают они это или нет — вопрос», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Климов.
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